عشب مركب الرباط يؤرق إدارة الجيش

دعت إدارة الجيش الملكي نظيرتها للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إلى قص عشب أرضية ملعب كرة القدم، قبل خوض مباراة الفريق أمام الدفاع الحسني الجديدي، الجمعة المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن إدارة الفريق العسكري طلبت من نظيرتها لمركب الرباط، قص عشب ملعب كرة القدم، للحفاظ على المستوى ذاته، الذي أجريت فيه مباراة المغرب التطواني ونهضة الزمامرة السبت الماضي، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

وانتقدت إدارة الفريق العسكري عشب مركب الرباط، خلال المباريات التي خاضها فوق ملعبه، بعد أن سمحت إدارة المركب بنموه أكثر من اللازم، ما أثار بعض المشاكل، للفريق خلال المباريات التي استقبل فيها منافسيه عن البطولة الوطنية.

وجاء طلب إدارة الجيش الملكي، بناء على رغبة المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، لدفع اللاعبين إلى تمرير كرات قصيرة في ما بينهم، عوض رميها إلى الأمام، كما كان عليه الأمر في المباريات السابقة من البطولة، سيما أن العشب مرشح للنمو طيلة الأسبوع الجاري، ما قد يؤثر على أداء الفريق أمام الجديدة.

ويواجه الفريق العسكري نظيره الجديدي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية، إذ لم يحقق أي فوز بالميدان هذا الموسم، ويطمح لتحقيقه في المباراة المقبلة.

صلاح الدين محسن