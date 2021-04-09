يستيقظ تلاميذ التعليم العمومي. يقطعون مسافات من أجل الوصول إلى مؤسساتهم، وحين يصلون يجدون الأبواب مغلقة، ثم يعودون أدراجهم، بعد أن يخبرهم أعوان الحراسة أن “القراية مكايناش… المعلمين دايرين إضراب”.

هذه هي الصورة، على نحو تقريبي، التي تتكرر، كل صباح، أمام المدارس والإعداديات والثانويات، خصوصا في الأسابيع الماضية، حيث اختار الأساتذة، بمختلف فئاتهم، خوض سلسلة من الإضرابات، دفاعا عن مطالبهم المختلفة.

وإذ نتفق على الحق الدستوري المشروع للإضراب والاحتجاج، فإننا نعيب على النقابات والتنسيقيات والوزارة فشلها في إيجاد أرضيات للتفاهم والحوار المشترك، وحل المشاكل العالقة، بعيدا عن أسلوب التعنت والقبضة الحديدية التي ينهجها الطرفان، وتدفع ثمنها المدرسة العمومية وتلاميذها. فمهما تفهمنا ما يجري اليوم بمؤسسات التعليم، فإننا لن نستسيغ أن يستمر الحال على ما هو عليه، حتى نستفيق على سنة بيضاء تضيع من عمر جيل من التلاميذ، هم الذين سيدفعون الثمن في نهاية المطاف، كما سيدفعه بلد، لا يملك أي شيء غير موارده البشرية.

يوسف الساكت