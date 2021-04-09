الفتح يستعيد خمسة لاعبين أمام “الماط”

يستعيد الفتح الرياضي خمسة لاعبين، خلال المباراة التي يستقبل فيها المغرب التطواني، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، بملعب مولاي الحسن بالرباط، انطلاقا من السابعة والنصف، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الفريق الرباطي عانى العديد من الغيابات في مباراة المغرب الفاسي، نهاية الأسبوع الماضي، لحساب الجولة العاشرة من البطولة، ويتعلق الأمر بالمهدي الباسل، عميد الفريق، بسبب جمعه أربعة إنذارات.

كما يستعيد الفريق الرباطي يوسف الليموري، الغائب منذ الأسبوع الماضي، بداعي الإصابة، والشيء نفسه بالنسبة إلى أنس باش، الغائب ثلاثة أيام.

وعاد رضا الهجهوج إلى الفريق، أمس (الثلاثاء)، بعد أن غاب الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، ما حرمته من خوض مباراة المغرب الفاسي، كذلك الشأن بالنسبة إلى زكريا أزود، الغائب حوالي أربعة أيام، بسبب الإصابة أيضا.

ص. م