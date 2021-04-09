بوريطة: الجزائر تعرقل تعيين مبعوث أممي

سخر من حديث بوقادوم عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

اتهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، الجزائر بعرقلة تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وقال “إن المغرب تجاوب، بشكل إيجابي، مع الاقتراح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة “، معتبرا أن المعطيات الصادرة عن نظيره الجزائري تحمل الكثير من التناقض بين القول والممارسة.

وسخر المسؤول المغربي من نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، لحديثه عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الرجل عليه أن يتكلم عن وضعية حقوق الإنسان في بلاده، قائلا إن “الجزائر آخر دولة يمكنها أن تتحدث عن حقوق الإنسان”، مضيفا أن ربط الدبلوماسية الجزائرية حقوق الإنسان وبعثة “مينورسو” بالصحراء المغربية، يثير السخرية ويحمل الكثير من المغالطات، مشيرا إلى أن بعثات الأمم المتحدة، البالغ عددها 17، ليس من مهامها الاهتمام بحقوق الإنسان، ولكن متابعة وقف إطلاق النار، وأن الجزائر عرقلت عمل بعثة “مينورسو”.

ورد الوزير المغربي على نظيره الجزائري بأنه يقول الشيء ونقيضه، إذ دعا بوقادوم إلى ضرورة جلوس الطرفين الحقيقيين إلى طاولة الحوار، وهما المغرب والجزائر، فيما ينفي المسؤول الجزائري مسؤولية بلاده عن صناعة هذا الملف مدة 50 سنة، عبر تمويل أشخاص بالسلاح.

وانتقد بوريطة، في ندوة صحافية رعاها في الداخلة، بعد افتتاح القنصلية العامة للسنغال، أول أمـس (الاثنين)، المناورات، التي تقودها الدبلوماسية الجزائرية، قائلا “من له توجه يجب أن يعبر عنه بوضوح، والجزائر لها موقف وتوجه، ولها دور في إثارة النزاع واستمراره، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في حل النزاع”.

ورفض وزيـر الخارجية تناقض الطـــــرف الجزائري في ملف الصحراء المغربيـة، وقـال بهذا الخصوص “علينا أن نتساءل من يقول إنه مع الاستقرار، ووقف إطلاق النار، وأيضا يسلح ويدعم ويخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار يوميا؟”.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة كانت واضحة، وأكدت احترام وقف إطلاق النار والتشبث بالمسلسل السياسي، وفي الوقت نفسه شددت على ضرورة الرد الحازم على أي تصرف أرعن يهدف لخرق وقف إطلاق النار ويحاول زعزعة الاستقرار.

أحمد الأرقام