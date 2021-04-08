سنة لمروج “قرقوبي” بأزمور

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم في عقده الثالث، من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنحة ترويج المخدرات.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور من إيقاف المروج قرب مسكنه وهو في حالة سكر، وترصدت الشرطة لحركة المطلوب للعدالة وتعقبته، قبل محاصرته، حيث تم إيقافه وبحوزته خمسة أقراص مهلوسة، إضافة إلى هاتف محمول يستعمله في التواصل مع زبنائه ومبلغ مالي، وجاء إيقافه إثر ورود اسمه أنه يروج الأقراص المهلوسة بمساطر مرجعية، بعد إيقاف عدد من المدمنين بأزمور وبحوزتهم أقراصا مهلوسة.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق والبحث. وخلال التحقيق معه، اعترف بمزوده الرئيسي بالأقراص المهلوسة الموجودة بتراب الجماعة الترابية سيدي علي.

وخلال الاستماع إليه اعترف المروج الموقوف بحيازته وترويجه للأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أنه أصبح يزود عددا من المدمنين على استهلاك الأقراص المهلوسة بأزمور.

أ . س (الجديدة)