المرابط مدربا لأمل الزمامرة

عين عبد السلام بلقشور، رئيس نهضة الزمامرة، توفيق المرابط مدربا لفريق الأمل.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن تكليف المرابط بهذه المهمة الجديدة جاء بعد انفصال الفريق عن المدرب السابق عزيز نعيم، الذي رفض العودة إلى استئناف مهامه.

ويشرف المرابط على تدريب فئة الأمل بشكل يومي، لكنه يواجه إكراها كبيرا في الجلوس في دكة الاحتياط، لأنه ملتزم بأداء مهمته مساعدا للمدرب محمد العلوي الاسماعيلي في الفريق الأول.

وأكد مصدر مطلع أن المرابط وافق على تكليفه بتدريب فئة الأمل، لكنه قدم مجموعة من الشروط، ضمنها عدم الجلوس في دكة الاحتياط، وهو الشيء الذي دفع مسيري الفريق إلى الاستعانة بالمنسق العام عبد الكريم مستكفي، الذي رافق الفريق في رحلته الأخيرة لمواجهة حسنية أكادير، التي انهزم فيها الفريق الدكالي بأربعة أهداف لواحد.

وتعرض أمل نهضة الزمامرة إلى هزيمة عريضة أخرى أمام أمل أولمبيك آسفي، بخمسة أهداف لواحد، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على رجاء بني ملال، بهدفين لواحد.

ح. ر (الزمامرة)