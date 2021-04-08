الضغط يشتد على بركان

تعثر أمام شبيبة القبائل وظل في المركز الثالث وبنعلي يلوم الحظ

تعادل نهضة بركان أمام ضيفه شبيبة القبائل، دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد) بالملعب البلدي ببركان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحاول نهضة بركان، حامل لقب هذه المنافسة، الضغط على شبيبة القبائل، من أجل تحقيق الفوز، إلا أن كل محاولاته تكسرت أمام دفاع الفريق الجزائري.

وأشهر الحكم السنغالي عيسى سي الورقة الحمراء في وجه اللاعب الجزائري مالك رياح، بعد أن تعمد الخشونة في حق المهاجم يوسف الزغودي، من نهضة بركان.

وعقب هذا التعادل، ظل نهضة بركان يحتل المركز الثالث، برصيد أربع نقاط، خلف شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني بخمسة نقاط، والقطن الكامروني متصدر الترتيب بست نقاط، عقب فوزه خارج ميدانه على نابسا ستارز بهدف لصفر.

وفي تصريح لبيدرو بنعلي، مدرب نهضة بركان، عقب نهاية المباراة، قال إن المواجهة كانت صعبة، وإن فريقه لعب جيدا، موضحا أن المباراة لعبت على جزئيات لعب فيها الحظ دوره، رغم فرص التسجيل التي أتيحت للنهضة.

وتأتي هذه النتيجة لتؤكد المسار المتذبذب للفريق البركاني، والذي كان من تداعياته استقالة المدرب طارق السكتيوي.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)