كمين يسقط شرطيا نصابا

أنهى رجل أمن برتبة مقدم شرطة, أمس (الاثنين), ليلته الأولى رهن تدبير الحراسة النظرية، إثر إيقافه أول أمس (الأحد) متلبسا بتسلم مبلغ مالي من طالب جامعي، بدافع التوسط له للالتحاق بأسلاك الوظيفة بقطاع الأمن الوطني.وعلمت «الصباح» أن حالة التلبس التي ضبط عليها الأمني لم تترك له فرصة لإنكار المنسوب إليه، لأن كمينا محكما تم نصبه له تحت إشراف النيابة العامة، وعهد بتنفيذه إلى زملاء الموقوف نفسه العاملين بفرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان.

وأوردت مصادر متطابقة أن الاتفاق بين الضحية ورجل الأمن كان قبل ستة أشهر، إذ أن الشرطي أوهم الطالب الجامعي بقدرته على التوسط له للالتحاق بالأمن الوطني، مدعيا أنه على علاقة بنافذين يسهلون المأمورية، باسطا أمامه شروط التدخل، وعارضا عليه تقديم مبلغ مالي مقابل التوظيف.

وأضافت المصادر نفسها أن الطالب الجامعي سقط في الفخ وسلم للمشكوك في أمره مبلغا ماليا، كما مده بالوثائق المطلوبة، لتمر الأشهر دون الوفاء بالاتفاق، قبل أن يمل الضحية من الانتظار، ويضطر إلى تقديم بلاغ بسطه أمام مسؤول بولاية الأمن، ما انتهى بإبلاغ مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ليتم التنسيق مع الضحية ونصب كمين، أوقع بالشرطي المتهم وهو متلبس بتسلم مبلغ إضافي من الضحية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني خبر إيقاف مقدم شرطة لشبهة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، مشيرة إلى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصطفى صفر