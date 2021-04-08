شبح سنة بيضاء يتهدد التعليم

توقفت الدراسة، أمس (الاثنين)، بأغلب المؤسسات العمومية، تنفيذا للإضراب الوطني الثاني في ظرف أقل من أسبوعين دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي، فيما أعلن أساتذة التعاقد عن إضراب مماثل لأربعة أيام مقرون بإنزال وطني جديد اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء)، وسط تخوفات من سنة بيضاء تهدد الموسم الدراسي الحالي.

وخاض التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أمس (الاثنين) إضرابا وطنيا وصف بالإنذاري، لمواصلة ما أسماه التنسيق التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.

واعتبر التنسيق النقابي الثلاثي، وفق بلاغ له، أن ما تعيشه الأسرة التعليمية من “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة، كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.

وأضاف المصدر عينه، أن ذلك “يتعارض وجميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي، بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكي- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10”.

وحملت النقابات التعليمية، “الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام” ملوحين بـ “خطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة، تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيأة التدريس.

من جانبهم، بدأ آلاف الأساتذة التي يطلقون على أنفسهم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التحرك في اتجاه الرباط، إذ من المقرر أن يلتقوا، اليوم (الثلاثاء)، في باب الأحد، حيث سيعلنون عن انطلاق مسيرة احتجاجية، للمطالبة بإسقاط التعاقد في التعليم والإدماج في الوظيفة العمومية، والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.

وأعلنت التنسيقية الوطنية التي تتحدث باسم هذه الفئة من الأساتذة عن مرحلة جديدة من الإضرابات، بعد أقل من 21 يوما من آخر إضراب وإنزال وطني ترتبت عنه أحداث مواجهة عنيفة مع قوات حفظ النظام.

وحذرت السلطات العمومية بالرباط، في بلاغ صادر عن ولاية الجهة، من أي خرق لتدابير قانون حالة الطوارئ الصحية، ومنع التجمعات والتجمهرات في الأماكن العمومية تحت طائلة التطبيق الصارم للقانون.

واعتبر الأساتذة أن هذا التهديد موجه إليهم، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن حق في الاحتجاج، من أجل تحقيق مطالبهم، وسيواصلون التعبئة من أجل إنجاح الإنزال الوطني لليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء).

ولم يصدر أي موقف رسمي عن وزارة التربية الوطنية التي تواجه عددا من الإضرابات في القطاع (أساتذة بمختلف فئاتهم، ومديرون في بعض الجهات)، كما لم يصدر أي موقف عن جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ، الذين يدفعون ضريبة حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

يوسف الساكت