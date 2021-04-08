“كومندو” يطيح بصاحب “لايف” مكناس

داهم منزل قريبه بأزرو والتحقيق أشرف عليه مسؤولون كبار في الدرك

أطاح “كومندو” تابع للفرقة الوطنية للدرك الملكي بتنسيق مع عناصر سريتي الدرك بأزرو والحاجب، أول أمس (الأحد)، بـ(م.خ) صاحب “اللايف” على”فيسبوك” والذي أساء فيه إلى مسؤولين قضائيين بمكناس ووجه لهما اتهامات خطيرة، بعد أيام من اختفائه عن الأنظار.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الكومندو اعتقلت المتهم بمنزل ابن عمه بمنطقة “أمغاز” ضواحي أزرو، بعد توصلها بمعلومات أنه يختبئ فيه إثر فراره من سد قضائي للدرك، والذي أسفر عن اعتقال ثلاثة من شركائه متابعين في حالة اعتقال بجناية تكوين عصابة.

ووصفت مصادر “الصباح”، العملية الأمنية بالناجحة، إذ اعتمد فيها عنصر المباغتة لتفادي حيازة المتهم وقريبه للسلاح وإبداء مقاومة عنيفة لعناصر الكومندو، قبل أن يتم نقله إلى مقر المركز القضائي بمكناس، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة من أجل تعميق البحث.

وأوضحت المصادر أن التحقيق مع المتهم المبحوث عنه بجناية تكوين عصابة إجرامية، أسند إلى مسؤولين كبار في الفرقة الوطنية للدرك،وأن التحقيقات ارتكزت حول ظروف بثه مقاطع فيديو مباشرة على “فيسبوك”، يتهم فيها مسؤولين كبارا في القضاء والدرك بتزعم عصابة لاستخراج الكنوز، وأنهم لفقوا له ولشركائه المعتقلين تهما للزج بهم في السجن.

وأوضحت المصادر أن الصدمة كانت بادية على المتهم، إذ لم يتوقع تحديد مكان وجوده واعتقاله، إذ التزم الصمت وبدا عليه الارتباك، على عكس ما كان يصرح به في “لايفات” سابقة، بأنه على استعداد لدخول السجن، بعد التمكن من إسقاط شخصيات نافذة.

وتسبب المتهم في حالة استنفار كبير بمكناس وأزرو والحاحب والضواحي، بعد فراره من سد قضائي لتورطه وثلاثة من شركائه في عملية سرقة بأسلحة بيضاء، استهدفت مبلغا ماليا مهما وسيارة من نوع “غولف 7″، قبل أن يظهر في بث مباشر على “فيسبوك” يوجه فيه اتهامات خطيرة لمسؤولين قضائيين، ويكشف أن اعتقال شركائه وإصدار مذكرة بحث في حقه، يتعلقان فقط بمحاولة التخلص منهم بعد تنقيبهم عن كنز بمسجد عتيق بمنطقة آيت يعزم، وهي العملية التي شارك فيها أيضا، حسب ادعاءات المتهم، قائد مركز للدرك.

واختفى المتهم عن الأنظار مستغلا تحركاته بين ضواحي مكناس والحاجب وأزرو، ما صعب من اعتقاله، قبل أن تسند المهمة إلى الفرقة الوطنية للدرك، وبتنسيق مع مسؤولي سريتي الدرك بالحاجب وأزرو، تم تحديد مكان وجوده بمنزل قريبه بقرية ضواحي أزرو، لتتم عملية المداهمة والاعتقال.

مصطفى لطفي