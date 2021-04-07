“دوزيم. ماغ” على “دوزيم”

تحدد القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الاثنين)، موعدا لجمهورها لمشاهدة حلقة جديدة من البرنامج “دوزيم. ماغ”، من تقديم الإعلامي منصف الساخي.

ويعد “دوزيم. ماغ” موعدا لمتابعة حوارات مع وجوه بارزة في الساحة الثقافية المغربية، وأخرى مازالت ترسم طريق نجاحها.

وفي كل حلقة يدعو منصف الساخي مشاهدي القناة الثانية لمواكبة مستجدات الساحة الثقافية، من خلال أخبار ترصد جديد عوالم الفن التشكيلي، والسينما، والأدب والموسيقى، وأشكال تعبيرية أخرى.

وبالنسبة إلى حلقة اليوم (الاثنين)، ستتضمن ربورتاجا حول معرض “مسافات”، الذي يتضمن أكثر من 200 صورة توثق لسنة من أزمة كورونا بعدسات مراسلي وكالة فرانس بريس عبر العالم، بالمتحف الوطني للفوتوغرافيا بالرباط.

إ.ر