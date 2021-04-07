“كلنا مغاربة” تكسر حاجز الأديان 

نظمت المصممتان المغربيتان، سناء لحلو وباتريسيا لاسري، أخيرا ، يوما ثقافيا للتعريف بمظاهر التعايش بين المسلمين واليهود، وترسيخها من خلال مبادرة مشتركة أطلقتا عليها اسم “كلنا مغاربة”، تم خلالها عرض تشكيلة ملابس وأكسسوارت وعمائم للمحجبات، بلمسة معاصرة جمعت بين التقاليد المغربية واليهودية.

وأوضحت لحلو، صاحبة ماركة “دونت تسوق” للملابس الخاصة بالمحجبات، في حديثها مع “الصباح”، أن الهدف من هذه المبادرة “تغيير نظرة المجتمع للمرأة المتحجبة، المتمسكة بقيمها الدينية والمحافظة على أناقتها المتميزة في الوقت ذاته”، مشيرة إلى أن فكرة الشراكة مع المصممة اليهودية باتريسيا، “جاءت للحفاظ على الثراء التاريخي المغربي، باعتبارها مصممة للعمائم التي تمتاز بها النساء المنتميات للجالية اليهودية، والملائمة في الآن ذاته للمحجبات الراغبات في التألق بـ”ستايل خاص””.

وعن فكرة إطلاق علامة خاصة بها، تقول لحلو “حينما قررت وضع الحجاب الشرعي وتغيير أسلوب لباسي لما يتلاءم معه، لم أجد ضمن الموديلات الشائعة لملابس المحجبات، تلك التي تلائم شخصيتي و”ستايلي الخاص”، لذلك اخترت تصميم ملابسي الخاصة، التي تجمع بين الموضة واللباس المحتشم، وسرعان ما بدأت أتلقى أسئلة من معارفي وأصدقائي حول المكان الذي ابتعته منها، لأقرر إطلاق ماركة خاصة بي، لقيت إعجابا كبيرا في صفوف المحجبات وغيرهن”.

وتابعت المتحدثة ذاتها قائلة “الفكرة هو أن نقدم أزياء مبتكرة ومختلفة تناسب الذوق العام، تجعل المرأة المحجبة واثقة في ما ترتديه، وتمكنها من التألق بملابس مريحة وأنيقة في الوقت ذاته”، مضيفة “أحرص على تقديم الملابس بأسعار منخفضة ومناسبة لجميع الشرائح، سواء بالنسبة إلى العبايات، أو الفساتين الطويلة، والتصاميم الواسعة، مع استخدام أجود الخامات، التي ننافس بها المنتجات المستوردة، مع مراعاة مختلف الأذواق والـ”ستايلات””.

من جهتها، أبرزت باتريسيا لاسري، صاحبة ماركة “لوك باي بات” الخاصة بالعمائم والأكسسوارات، أهمية مبادرة “كلنا مغاربة”، في ترسيخ قيم التعايش بين المغاربة المسلمين واليهود، وتقديم منتجات مبتكرة للمحجبات وغيرهن، تتماشى مع الموضة وتخدم غاية الديانتين.

وعن فكرة اختيار تصميم العمائم ماركة خاصة بها، أفادت باتريسيا بأنها مستمدة من تجربة والدتها التي أصيبت بالسرطان، وفقدت شعرها بسبب العلاج الكيماوي، فارتأت تصميم عمائم لها بأشكال وألوان مختلفة، تسمى بالـ”توربان”، وهي عبارة عن غطاء كامل للرأس يمكن ارتداؤها بطريقة سهلة وسريعة، سرعان ما نالت إعجاب الكثيرين ممن طلبوا منها تصميم أشكال أخرى، سواء المسلمات المحجبات أو اليهوديات ممن أردن التألق بشكل مختلف خلال الأعياد الدينية والمناسبات”.

يسرى عويفي