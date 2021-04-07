شركات تغير مقراتها للتهرب الضريبي

رقم معاملاتها يناهز 60 مليارا ومراقبو الضرائب يقتفون آثارها في سجلات الإشهاد بالمقاطعات

يتعقب مراقبو المديرية العامة للضرائب، شركات غيرت مقراتها واختفت من النظام المعلوماتي للمديرية. وأفادت مصادر أن بعض أرباب المقاولات استغلوا فترة الحجر، الذي أقرته الحكومة لمدة ثلاثة أشهر، وعمدوا إلى تغيير مقرات شركاتهم ولم يقدموا التصريحات الجبائية، ما دفع مراقبي الضرائب إلى القيام بزيارات ميدانية، ليكتشفوا أن الشركات المعنية غيرت مقراتها دون إخبار مصالح إدارة الضرائب.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بحوالي 112 شركة صغرى ومتوسطة برقم معاملات في حدود 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، مضيفة أن أرباب شركات يلجؤون لهذه الممارسات للتخفي من مراقبي الضرائب والضمان الاجتماعي، والإفلات من أداء الواجبات الضريبية والاجتماعية.

ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الإعلان عن تغيير المقر في جرائد محدودة الانتشار ويتم تجاهل الإجراءات الأخرى، ما يجعل من الصعب على مراقبي الضرائب ضبط هذه الحركات بشكل دقيق، بسبب عدم تعميم الرقمنة، ليشمل مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بحياة المقاولات. وأفادت مصادر «الصباح» أن مراقبي الضرائب لجؤوا إلى أقسام تصحيح الإمضاءات لافتحاص السجلات الخاصة بهذا الغرض واكتشاف أسماء المقاولات المعنية بتغيير مقراتها، إذ يتم التوقيع والإشهاد على عقود الكراء بالجماعات، وتم إرسال لائحة بالمقاولات التي حولت مقراتها إلى مصالح الداخلية للإبلاغ عن أي عقد كراء يتم التوقيع عليه بين أصحاب هذه الشركات والمكترين. وتنسق المديرية العامة للضرائب مع إدارات أخرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لاقتفاء آثار المقاولات المختفية من رادارات مديريات الضرائب.

وأعطيت الأوامر لأعوان السلطة، من أجل الإبلاغ عن أي شركة فتحت أبوابها طيلة فترة الحجر الصحي في المناطق التابعة لهم. وتتواصل التعبئة من أجل رصد الشركات والمقاولات التي غيرت مقراتها دون أن تخبر إدارة الضرائب بذلك. ويخضع تغيير مقرات الشركات لمسطرة خاصة، إذ يتعين الإعلان عن الانتقال من مقر إلى آخر في إحدى الجرائد وتصحيح المعطيات بالسجل التجاري، الذي يجب أن يتضمن العنوان الجديد للمقاولة.

وتمكنت إدارات الضرائب من ضبط أزيد من 35 مقاولة سبق أن غيرت مقراتها دون الإخبار بذلك، وشرعت فرق الضرائب في التحقيق في مستندات المقاولات التي تم ضبط مقراتها الجديدة بالاستناد إلى سجلات أقسام الإشهاد على الإمضاءات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبة ستشمل وثائق المحاسبة المتعلقة بأربع سنوات الأخيرة، في حين ستمتد إلى عشر سنوات بالنسبة إلى المقاولات التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات جبائية. وتسعى إدارة الضرائب إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة تخص المقاولات التي لم يسبق لها أن أدت ضرائب رغم وجودها في السوق وتحقيقها أرباحا.

عبد الواحد كنفاوي