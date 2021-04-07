“الويكاند” ينقذ مراكش من الكساد

إقبال كبير من البيضاويين والرباطيين على مطاعمها وفنادقها قبل أن تعود إلى موتها البطيء في باقي أيام الأسبوع

مراكش مدينة خاوية على عروشها، طيلة أيام الأسبوع. لكنها، ما إن يطل “الويكاند”، حتى تنتعش فيها الحركة من جديد، فتنزع عنها ثوب المرض والموت البطيء، لترتدي لباس “النشاط” و”الفرفشة”، الذي يليق بها.

الزائر لمدينة “البهجة”، في نهاية الأسبوع، لا يمكن إلا أن يكون سعيدا بالعودة التدريجية للحياة بها، رغم الدمار الشامل الذي أصابها بسبب “كوفيد”، ورغم أن ساحتها الشهيرة، وأسواقها الشعبية، ما زالت متأثرة بشكل كبير من أزمة كورونا، التي حولتها، منذ سنة تقريبا، إلى مدينة أشباح، بعد أن كانت تضج حركية ورواجا وحيوية.

وتكفي جولة قصيـرة داخل “رحبتها” ومدينتها القديمة، لملامسة حجم المأساة التي خلفها تفشي الفيروس، وتداعيات الحجر الصحي على المحلات والتجار والصناع التقليديين، الذين أقفل العديد منهم وأعلن الآخرون إفلاسهم، في الوقت الذي أصر عدد كبير منهم، على فتح أبوابهم، في محاولة يائسة للمقاومة، في انتظار عودة السياح مرة أخرى، حين يفتح المغرب حدوده الجوية من جديد.

وحدها بعض الفنادق في المدينة تعرف رواجا نسبيا بفضل السياحة الداخلية وعدد قليل جدا من السياح الأجانب، أغلبهم أمريكيون، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان التي لم يعلق المغرب رحلاته معها، حسب ما أكده مصدر مهني، في لقاء مع “الصباح”، مضيفا أن مراجعة الأسعار والعروض الترويجية، ساهمت نوعا ما في استقطاب السائح المغربي، الذي وجدها فرصة للاستمتاع بـ “اللوكس” والرفاهية التي تبيعها بعض المؤسسات الفندقية بالمدينة الحمراء، بثمن بخس اليوم.

فأحد أعرق وأغلى “الرياضات” في المدينة القديمة لمراكش، يقترح على زبنائه “الجناح” الفاخر بـ 1500 درهم في الليلة، مع فطور “ملكي” مجاني، بعد أن كان الجناح نفسه، قبل “كوفيد”، يعرض بـ 9000 درهم.

من جهتها، تعرف مطاعم مراكش “البرانشي” إقبالا كبيرا خلال عطلة “الويكاند”، خاصة من “الكازاويين” والرباطيين، الذين يحجون إليها بالمئات، رغم أنها تضطر أيضا إلى إقفال أبوابها في الثامنة مساء، ويستحيل ولوجها دون حجز مسبق، على الأقل بيوم واحد، وإلا فهي مملوءة عن آخرها، خاصة في ظل إكراه عدم تجاوز خمسين في المائة من طاقتها الاستيعابية.

لكن، رغم جميع محاولات إنعاش المدينة، ورغم شعار “مراكش تعود” الذي تحاول أن تعيش عليه العديد من القطاعات بها، فإن إحساسا بالحزن والألم والحسرة يعتصر القلب، خاصة عند حلول توقيت حظر التجول، الذي تضطر فيه المدينة التي لا تنام، وعاصمة “القصارة” بامتياز، إلى إسدال الستار والاعتكاف في المنازل، وهي التي تعودت صخب الليل وضجيج السهارى و”عربدة” السكارى.

ينتهي “الويكاند”، فتعود المدينة من جديد إلى موتها. لا طائر يطير فوق سمائها ولا وحش يسير فوق أرضها، في انتظار نهاية أسبوع جديدة، (بعد رمضان) وكلها “لهفة” لوصول ذلك اليوم الموعود، الذي تنتصر فيه الحياة على الفيروس اللعين وتعود “الوريدة” لتزهر من جديد.

نورا الفواري (موفدة الصباح الى مراكش)