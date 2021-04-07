اعتقال زعيم مافيا مغربي

تمكنت عناصر تابعة لشرطة دبي في الإمارات العربية، من إلقاء القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات، مطلوب دوليا، وأحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، المدرج ضمن قوائم «الأنتربول». وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم وهو من أصل مغربي يدعى (م. ب ) البالغ من العمر 39 عاما، ويعرف بـ»موف»، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، وتصفه السلطات الفرنسية بـ»الشبح»، لاختفائه عن الأنظار لفترة دامت 10 أعوام. وحسب المصدر نفسه، فإن نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من الأنتربول الدولي هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، بعد أن دخل إلى الإمارات منتحلا هوية شخص آخر.

وظل المتهم هاربا منذ أن حكمت عليه محكمة في بوردو بالسجن 20 عاما في 2015، وكانت الصورة الوحيدة التي بحوزة السلطات الفرنسية للمجرم عمرها أكثر من عشرين عاما. ووصل المتهم لذروة تجارة المخدرات في فرنسا بتهريبه ما بين 50 طنا إلى 60 من الحشيش سنويا إلى أوربا.

جمال الفكيكي (الحسيمة)