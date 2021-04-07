الضغوط تخرج خاليلوزيتش عن صمته

«كاف» تطالب الجامعة بتحديد موعد مباراة السودان

قرر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، الخروج عن صمته عقب توالي الانتقادات حول الأداء الباهت للأسود، بعقد ندوة صحافية الخميس المقبل بمركب محمد السادس بالمعمورة، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا.

وتأتي هذه الندوة، الأولى من نوعها منذ 17 شهرا عن آخر لقاء جمع خاليلوزيتش بممثلي المنابر الإعلامية في نونبر 2019، جراء تفشي فيروس كرورونا والبروتوكول الصحي.

وكشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني سيضطر مرة أخرى إلى التذكير بأهدافه مع الجامعة، ومدى تحقيق جزء منها إلى الآن، مشيرة إلى أن خاليلوزيتش نجح في مهمته الأولى بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس إفريقيا بالكامرون، كما أنه أنهى منافسات المجموعة الخامسة متصدرا دون أي خسارة.

من ناحية ثانية، دعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الجامعة إلى تحديد موعد وتوقيت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوداني، لحساب الجولة الأولى من تصفيات المونديال، قبل 10 أبريل الجاري.

وعلمت «الصباح» أن جامعة الكرة توصلت برسالة من «كاف» تطالبها بتحديد موعد مباراة السودان، عن الجولة الأولى من تصفيات المجموعة التاسعة، المقرر انطلاقتها في تاريخ الاتحاد الدولي، خلال الفترة بين 31 ماي و16 يونيو المقبلين، قبل 10 أبريل الجاري، بحكم أنها ملزمة بإخبار الاتحاد الدولي به.

وحددت «كاف» الفترة بين 4 و8 يونيو المقبل لإجراء مباراة المنتخب المغربي ونظيره السوداني، إذ يتعين على جامعة الكرة اختيار أحد الأيام من الفترة المذكورة لإجرائها، كما طلبت منه اختيار إقامتها في الخامسة، أو السابعة أو التاسعة، حسب التوقيت المغربي.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن