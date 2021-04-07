إيقاف مدير مدرسة هتك عرض تلميذ

أمر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، أخيرا، بوضع مدير مؤسسة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال2 بمكناس، في انتظار نتائج خبرة باشرتها الشرطة العلمية والتقنية حول تورط المشتبه فيه في جريمة التغرير وهتك عرض تلميذ قاصر لا يتجاوز عمره 7 سنوات، فيما حددت المحكمة ماي المقبل، موعدا لمثول المتهم أمام الهيأة القضائية للبت في شأنه.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر محلية ل»الصباح»، بعدما أخبر التلميذ (الضحية) والدته السبت ما قبل الماضي، بتعرضه لهتك عرض من قبل مدير المدرسة العمومية التي يدرس بها، داخل إحدى حجرات المؤسسة، بعيدا عن الأنظار، ما دفع والدة الطفل إلى تقديم شكاية مباشرة في الموضوع لدى مصالح الشرطة القضائية بالحاجب. وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت العناصر الأمنية التحقيق في حيثيات وملابسات هذه القضية، التي هزت الرأي العام الجهوي، حيث تم الاستماع إلى مدير المؤسسة التعليمية (المتهم) في محضر رسمي، كما تم أخذ أقوال التلميذ (الضحية) رفقة والده، في إطار البحث التمهيدي.

حميد بن التهامي (مكناس)