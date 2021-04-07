الجيش يعود إلى عصبة الأبطال

إناث الفريق العسكري يمثلن المغرب في المسابقة و»فيفا» يدرس إقامة كأس العالم للأندية

يعود الجيش الملكي إلى عصبة الأبطال الإفريقية من بوابة فريقها النسوي في النسخة المقبلة، الأولى من نوعها في المسابقات الإفريقية.

وأكدت الجامعة مشاركة الجيش الملكي في دوري الأبطال، باعتباره بطلا للمغرب لثماني سنوات متتالية، بما في ذلك الموسم الماضي، الذي أنهاه متصدرا ب66 نقطة جمعها من 22 فوزا.

وأضافت الجامعة في بلاغ رسمي،أن إناث الجيش الملكي سيشاركن رسميا في دوري الأبطال، الذي يتوقع أن يحتضنه المغرب في نونبر المقبل.

وسبق للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، أن حددت 31 مارس الماضي آخر آجل لتقديم طلبات الترشح لاحتضان أول نسخة لدوري الأبطال، خاصة بالأندية النسوية، الفائزة بالبطولة.

وأعلنت «كاف» عن طلبات الترشح لاحتضان النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية، بمشاركة ثمانية فرق، ستشارك سبعة منها في التصفيات المؤهلة إليها، حسب المنطقة التي تنتمي إليها، في الوقت الذي يعتبر بطل البلد المنظم، مؤهلا بشكل مباشر إلى دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «الصباح» أن «كاف» اشترطت أن يتضمن ملف الترشح لاحتضان النسخة الأولى، ملعبين رئيسيين لإجراء مباريات المجموعتين، إضافة إلى أربعة ملاعب للتداريب على الأقل، والتزام الحكومة بتنظيمها.

ويتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إحداث تنظيم كأس العالم للأندية، على غرار كرة القدم الذكورية، رغبة منه في تطوير اللعبة والرفع من مستوى اللاعبات.

عيسى الكامحي