المنتخب الأغلى عربيا

احتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المنتخبات العربية من الناحية التسويقية حسب موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في الإحصائيات.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الأول عربيا، و24 عالميا، بقيمة سوقية بلغت 221,4 مليون أورو، متبوعا بالمنتخب الجزائري في المركز 29 عالميا بـ183,5 مليون أورو.

واحتل منتخب مصر الرتبة الثالثة على المستوى العربي و30 عالميا، بـ159,6 مليون أورو، ثم تونس في المركز 56 عالميا بـ50,7 مليون أورو.

ودخل المنتخب الإماراتي القائمة العربية في المركز الخامس و73 عالميا، وبـ25 مليون أورو، يليه المنتخب السعودي (77 عالميا) بـ22,5 مليون أورو.

ن. ك