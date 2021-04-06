صناعات ثقافية تحتضر

المنظمة الديمقراطية للثقافة دعت إلى دعم شركات الإنتاج للأسطوانات الفونغرافية

قالت المنظمة الديمقراطية للثقافة، إنها عقدت لقاء مع الكاتب العام لوزارة الثقافة، وشهد “طرح جملة من الاقتراحات والأفكار الرامية إلى تجويد العرض الثقافي وتحسين خدماته”.

وأوضحت النقابة أن اللقاء يأتي ل”إعطاء دينامية متجددة للحوار القطاعي”، مع الدعوة إلى التزام كافة الأطراف، من إدارة وشركاء اجتماعيين بمبادئ الحكامة والشفافية واحترام التمثيلية النقابية للرقي بالمرفق العمومي، وتنزيل مضامين إستراتيجيته الوظيفية، مع إعادة الاعتبار للكفاءات الحاملة للمشاريع الثقافية، وجعلها رافعة رئيسية في تنزيل البرنامج القطاعي.

وكشفت النقابة أنه تمت الإشارة إلى بعض التجاوزات على الصعيدين المركزي والجهوي، والتي تتطلب إيجاد الحلول الممكنة لها، مع إيجاد أرضية توافقية لإصلاح حوافز التعويضات، و الرفع من القيمة الممنوحة للتعويض عن الإطار، وتفعيل تعويض أمر التكليف بالمهام.

وجددت النقابة التأكيد على ضرورة معالجة كل الملفات المطلبية، وفق منهجية الحوار والتعاون، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المكلفين بالدروس، والرفع من قيمة تعويضات الساعات الإضافية، وتوفير مناصب الشغل عن طريق التعاقد للذين تجاوزوا سن التوظيف، إضافة إلى ضرورة انفتاح الدعم الفني على بعض الصناعات الثقافية، التي أضحت في طور الانقراض، وشكلت مرجعا هاما للتراث الموسيقي والمسرحي، خاصة شركات الإنتاج والنشر للأسطوانات الفونغرافية والأشرطة الغنائية، مع إيجاد السبل الممكنة لفتح قاعات العرض والعروض، واحترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وإمكانية استفادة أطر وموظفي وزارة الثقافة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنها ستنظم مائدة مستديرة حول ” الفعل الثقافي والتحديات الراهنة: سؤال الهوية بين التنمية الثقافية والحكامة الجيدة”.

خالد العطاوي