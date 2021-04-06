السجن لسنغافوري سعل عمدا على ضابط شرطة

قضت محكمة في سنغافورة بسجن رجل يبلغ من العمر 29 عاما من أصل هندي لمدة 14 أسبوعا بسبب سعاله بشكل متعمد على ضابط شرطة كان يستجيب لنداء عنف منزلي.

وتلقت الشرطة طلب مساعدة، في شتنبر الماضي، بسبب حالة عنف في أحد المنازل، وعندما حضر رجالها إلى المنزل قام ديفراج تاميل سيلفان، وهو سنغافوري من أصل هندي، بصفع صديقته على وجهها في وجودهم.

وبعد أن تم نقله إلى سيارة الشرطة ادعى سيلفان أنه لا يستطيع التنفس، وبعد ذلك استدعت الشرطة سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى.

وقام مرارا بنزع الكمامة على الرغم من التحذيرات المتعددة، من قبل الشرطة وموظفي المستشفى، وتعمد السعال عدة مرات في وجه ضابط الشرطة.

مزارع يحجز سيارة مركونة في مزرعته

انتقم مزارع من صاحب سيارة أغلقت مدخل مزرعته في الريف البريطاني.

وأظهــرت صــورة جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي السيارة الفاخرة من طــراز “بــي إم دبليــو” وقد طوقت بأعمدة حديدية زرعت في الأرض، مما يجعل انتزاعها أمرا صعبا.

وعمد المزارع إلى هذا الفعل، بعدما بات الدخول إلى مزرعته أمرا مستحيلا بسبب السيارة، التي لم يجد صاحبها مكانا لركنها سوى مدخل المزرعة.

وأراد المــزارع بهذا التصرف، أي حجز السيارة بالحديد، توجيه رسالة إلى الزائرين بعدم ركن سياراتهم في ذلك المكان.

42 ألف دولار في ملابس تبرعات

عثرت موظفة في إحدى المنظمات الخيرية الأمريكية على 42 ألف دولار من فئة 100 دولار، داخل سترتين قديمتين متبرع بهما.

واعتقدت الموظفة أندريا ليسينغ في بادئ الأمر أن المال مزيف، لتدرك مع رئيس المنظمة أنه حقيقي. وكانت ليسينغ تفرز الملابس وتعاينها عندما عثرت على المال.

وقالت في مقابلة مع إذاعة محلية: “عيد ميلاد ابنتي في يوليوز، كان بإمكاني الاحتفاظ بالمال وإقامة حفلة، لكن ذلك سوف يؤلمني طول العمر بأني أخذت شيئا ليس ملكي”.

وأبلغت ليسينغ عن الأموال المفقودة، وتمكنت المنظمة بولاية أوكلاهوما من تعقب المالك، وإعادتها إلى المتبرع بالملابس. ومنح صاحب المال جزءا من المبلغ إلى الفتاة التي قالت: “لقد اتخذت القرار الصحيح، وإذا فعلت شيئا جيدا، فإنه سيعود إلي”.