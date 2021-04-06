لقجع يعجل بإنهاء البطولة

آخر دورة في يوليوز والموسم المقبل يبدأ في شتنبر

دعا فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، إلى تعديل برنامج البطولة الوطنية للموسم الرياضي الجاري، لإنهائها في يوليوز المقبل، عوض 18 غشت.

وعلمت «الصباح»، أن لقجع طلب في اجتماع المكتب المديري من جميع الأعضاء، ضرورة إنهاء البطولة الوطنية، منتصف يوليوز المقبل، من أجل فسح المجال أمام انطلاقة موسم 2021-2022 في شتنبر المقبل، الشيء الذي يتطلب إجراء تعديل على البرنامج الحالي، الذي تشرف عليه الشركة الإسبانية المتعاقدة مع الجامعة.

وتستعد الشركة الإسبانية إلى إجراء تعديل على برنامج الدورات المتبقية من البطولة الوطنية، بعد رمضان المقبل، وإجراء دورات متقاربة زمنيا، إضافة إلى برمجة المباريات خلال فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، المقررة بين 31 ماي و8 يونيو المقبلين، المنتظر أن تعرف انطلاقة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في 2022، سيما أن المنتخب الوطني لا تتضمن في صفوفه عدد كبير من اللاعبين المحليين.

ومن الأسباب التي دفعت لقجع إلى طلب تقديم تاريخ نهاية البطولة الوطنية، ضغط الأجندة الدولية الموسم المقبل، بالنظر إلى مشاركة المنتخب الوطني المحلي في البطولة العربية، بقطر في دجنبر المقبل، ما سيوقف البطولة لأزيد من شهر، إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكامرون، في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين، ناهيك عن مشاركة الأندية في عصبة الأبطال وكأس «كاف».

ويسعى لقجع من خلال تقديم نهاية البطولة، إلى تخصيص غشت المقبل، لاستعدادات الأندية للموسم الرياضي المقبل، والاستفادة من راحة في الشطر الثاني من يوليوز المقبل، إضافة إلى تخفيف عبء التكاليف المالية لتنظيم مباريات بطولة الموسم الجاري، سيما أنها ملزمة بنفقات إضافية طيلة يونيو ويوليوز المقبلين.

وأبدى لقجع استياءه من عدم برمجة مباريات البطولة الوطنية في فترة الاتحاد الدولي الأخيرة، التي جرت بين 22 و31 مارس الماضي، إذ حاول إقناع العصبة الوطنية الاحترافية بإعادة النظر في البرمجة، غير أن رفض الأندية، بسبب منحها راحة للاعبيها، اضطره إلى التراجع عن قراره، تحت ضغط الأندية.

صلاح الدين محسن