“45 دقيقة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة «الأولى»، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج «45 دقيقة». وسيعالج البرنامج في حلقة يوم غد، موضوع «ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ»، من خلال ربورتاجات وحوارات.

ويعد «45 دقيقة» من البرامج التي تعنى بالتحقيقات، إذ سبق أن تناول كثيرا من المواضيع الساخنة التي تقرب المشاهدين من كواليس مختلفة. ومن بين المواضيع التي وضعها البرنامج، والذي يشرف عليه الصحافي ياسين العمري «الفرقة الوطنية للجمارك في مواجهة التهريب» و»الشعوذة والنصب من أجل الكسب» و «سوق الساعات الإضافية» و»جرائم باسم التكنولوجيا» وغيرها.

يشار إلى أن «45 دقيقة» الذي يعتبر من بين أقوى برامج «الأولى»، استطاع التفوق في سباق نسب المشاهدة على مستوى جميع القنوات الوطنية، في العديد من الحلقات السابقة حسب الأرقام التي تعممها مؤسسة «ماروك ميتري» لقياس نسب وأرقام مشاهدة البرامج التلفزيونية بالمغرب.

إ.ر