سقوط لصوص بفاس

من بينهم قاصران أحدهما ضبط متلبسا والثاني نفذ رفقة زميله جرائمهما بدراجة نارية

أوقفت المصالح الأمنية بفاس، أخيرا، ستة لصوص خطيرين بينهم حدثان، في زمن قياسي، لتورطهم في سرقات مختلفة خاصة للأسلاك النحاسية ومن داخل السيارات وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بناء على أبحاث وتحريات في شكايات من ضحاياهم وبعد تداول فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنية التراسل الفوري.

واعتقل حدث عمره 17 سنة، من قبل أمن المنطقة الثانية بفاس الجديد دار دبيبغ، لسرقته أسلاكا نحاسية وتخريبه منشآت ذات منفعة عامة، بعد التوصل بشكايات من شركة فاعلة في مجال الاتصالات حول سرقة أسلاك شبكة هاتفية، فتح فيها تحقيق أنجزت خلاله مساطر وتحريات وأبحاث ميدانية مكثفة.

وضبط الحدث متلبسا بسرقة نحو 30 مترا من الأسلاك النحاسية الهاتفية، قبل اقتياده لولاية الأمن، إذ أكد التحقيق معه قيامه بعملية سرقة مماثلة ألحقت خسائر مادية بمعدات وتجهيزات شركة للاتصالات، في انتظار إلقاء القبض على الأشخاص المحتمل تورطهم في العمليات التي نفذها بمن فيهم مشترو المسروقات.

والحدث هو الثاني الموقوف بتهمة السرقة، بعد آخر يصغره بسنة أوقف من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتورطه رفقة صديقه البالغ من العمر 27 سنة، في تنفيذ سرقات عنيفة باستعمال دراجة نارية اتضح أنهما سرقاها من مالكها تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعملاها في تنفيذ مختلف العمليات.

ويلقب المتهمان ب”البخوشة” و”القهوة” ولأحدهما سوابق متعددة، واقترفا عدة سرقات باستعمال الدراجة التي يستعملانها للفرار والتنقل بين أحياء ومواقع مختلفة، استهدفت سرقة هواتف ومبالغ مالية تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتفاعلت مصالح الشرطة بالمنطقة الأولى بالبطحاء، مع شكايات لديها سجلت من قبل ضحايا تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء خاصة بحي سهب الورد بمقاطعة جنان الورد، قبل تحديد مكان وجودهما وإيقافهما، إضافة إلى شخص ثالث له سوابق، أوقف أيضا لأجل السرقة باستعمال دراجة نارية.

وانضاف الموقوفون الأربعة، إلى شخصين آخرين عمرهما 26 سنة و29 أوقفا من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة ببنسودة، لتنفيذهما سرقات من داخل سيارات تقدم أصحابها بشكايات تفيد سرقة مبالغ مالية وممتلكات شخصية منها، باستعمال مفاتيح مزورة أو بكسر نافذة من نوافذها. وأوقف المشتبه فيهما متلبسين بتنفيذ سرقة من داخل شاحنة، قبل اقتيادهما لمقر المنطقة الأمنية والتحقيق معهما لمعرفة مختلف العمليات التي تورطا فيها وما إذا كانت لهما امتدادات أو شركاء قبل تقديمهما أمام الوكيل العام للملك، وإيداعهما سجن بوركايز في انتظار الشروع في محاكمتهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

حميد الأبيض (فاس)