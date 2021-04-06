مديونية الأسر تتجاوز 35 ألف مليار

3 ملايين أسرة لا يكفيها دخلها لتمويل احتياجاتها الشهرية

تجاوزت مديونية الأسر، مع متم فبراير الماضي، 355 مليار درهم (أزيد من 35 ألف مليار)، حسب بنك المغرب، مسجلة زيادة بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالشهر الذي قبله، وبنسبة 3.6 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية. واقترضت الأسر، خلال فبراير الماضي لوحده، ما يناهز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم).

وتعكس معطيات البنك المركزي الصعوبات المالية التي تعانيها الأسر بسبب الجائحة، ما تعززه القروض معلقة الأداء الموجودة في ذمة هذه العينة من زبناء البنوك، التي تجاوزت، مع متم فبراير الماضي، 35 مليار درهم، بزيادة بحوالي 20 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وبنسبة 0.5 في المائة، خلال يناير الماضي.

ويعتبر الأجراء أكثر الفئات مديونية، إذ تمثل القروض الممنوحة لهم أزيد من 40 في المائة من إجمالي السلفات المقدمة للأسر، يليهم الصناع التقليديون بنسبة 13 في المائة والمهن الحرة بـ 4 في المائة. وأثرت الجائحة بشكل ملحوظ على هذه الفئات، ما سيجعلها في عجز عن إرجاع ما بذمتها من ديون.

ويمثل الأشخاص الأكثر مديونية، الذين تشكل أقساط القروض الموجودة في ذمتهم ما بين 40 في المائة و 50 من دخولهم، أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وربع المقترضين تمثل أقساط القروض ما بين 50 في المائة و 60 من دخولهم، في حين تصل النسبة إلى 24 في المائة، لمن تتجاوز كلفة الدين 60 في المائة من دخولهم.

وتعاني نسبة كبيرة من الأسر ضعف مداخيلها، إذ لا تتمكن في الأيام العادية من تلبية حاجياتها فبالأحرى عندما ترتفع التكاليف. وأشار بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 38.2 % من الأسر لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها ما يدفعها إلى الاقتراض، أي حوالي 3 ملايين أسرة (مليونان و 794 ألف أسرة). وتوسعت دائرة الأسر التي تواجه صعوبات مالية، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، بسبب فقدان عدد من أرباب الأسر لمصدر دخلهم، إذ اضطر حوالي 900 ألف شخص إلى الاستعانة بالدعم الذي خصصته الدولة للمتضررين من التدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار الوباء.

ولم تقتصر الأزمة على الأسر، إذ أن معطيات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع القروض معلقة الأداء في صفوف المقاولات، إذ ارتفعت ما بين فبراير من السنة الماضية والشهر ذاته من السنة الجارية بنسبة 10.2 في المائة، لتصل في مجملها إلى 45 مليار درهم.

عبد الواحد كنفاوي