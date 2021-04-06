اعتقال سارق محلات تجارية بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ذا سوابق متعددة عمره 23 سنة، بتهم السرقة بالكسر بعدما نفذ وشركاء له مبحوث عنهم، عدة سرقات من محلات تجارية بعضها وثقتها كاميرات المراقبة المثبتة بأبوابها وتم تداولها عبر تقنية التراسل الفوري.

وأوقف المتهم الذي قضى عقوبات متفاوتة لأجل السرقة بالعنف، الثلاثاء الماضي، من قبل فرقة مكافحة العصابات بناء على أبحاث وتحريات فتحتها بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يثبت سرقة من داخل محل تجاري بالمدينة.

وظهر المتهم وأشخاص آخرون بصدد كسر الباب الرئيسي لمحل تجاري باستعمال تقنية ذكية، ما وثقه الفيديو الذي استأنس به المحققون للوصول إلى تشخيص هوية المتهم وتحديد مكان وجوده قبل ضبطه متلبسا بتنفيذ سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حجز لديه كما أدوات ومعدات تستعمل لتكسير الأقفال، فيما حررت مذكرات بحث في حق شركاء له شخصت هوياتهم. وحجز لدى المتهم سكينان وملقط و4 أقفال و3 هواتف وأداة حديدية تستعمل في فتح الأقفال كما مفاتيح مختلفة، ومواد أخرى وكمية مهمة من السجائر من أنواع مختلفة، ومبلغ مالي.

حميد الأبيض (فاس)