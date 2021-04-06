منتخب خاليلوزيتش … إلى أين؟

لقجع يتمسك به و»كراطة» في انتظار تقنيين وإداريين

مازال المنتخب الوطني يثير المزيد من المخاوف، عقب ظهوره المتواضع في المباراتين الأخيرتين أمام موريتانيا وبوروندي الجمعة والثلاثاء الماضيين، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2020.

وبات الجمهور يطالب برأس وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، ومن معه، بعد فشلهم في تدبير مرحلة المنتخب الوطني، بغض النظر عن النتائج المحققة، إلا أن الجامعة لديها رأي مختلف، رغم كل الانتقادات.

لقجع يتمسك بخاليلوزيتش

جدد فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ثقته في وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، رغم الانتقادات، التي طالته عقب الأداء الباهت للأسود أمام موريتانيا وبوروندي في التصفيات الإفريقية.

وكشف مصدر مسؤول، أن خاليلوزيتش باق مع الأسود، ولا يوجد توجه للانفصال عنه، على عكس ما تدوول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة لن يستجيب للضغط الجماهيري، بما أن القرارات ينبغي أن تتخذ بناء على النتائج وتحقيق الأهداف، وليس على ضوء أداء المنتخب الوطني في مباراة أو مباراتين.

ويرى المصدر نفسه، أن الناخب الوطني حقق جزءا من أهدافه مع المنتخب الوطني، والمتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، في انتظار بلوغ مونديال قطر 2022، والتأهل إلى نصف نهائي «كان الكامرون» على الأقل، مضيفا أن كلا الطرفين يتمسكان باحترام العقد الموقع بينهما قبل سنتين.

“كراطة” في الطريق

علمت «الصباح» أن الجامعة تتجه إلى إحداث بعض التغييرات في طاقم خاليلوزيتش بإبعاد بعض المدربين والإداريين، ممن لم يقدموا الإضافة النوعية للأسود، ناهيك عن ارتفاع عددهم بشكل يثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجامعة تدرس خيار تقليص عدد أعضاء طاقم خاليلوزيتش، بإبعاد بعض الإداريين والتقنيين، ليست لديهم الدراية الكافية في تدبير العديد من الملفات الإدارية والتقنية، خصوصا في ظل الانتقادات شديدة اللجهة الموجهة إلى الجامعة، عقب نشر صورة يظهر فيها عدد طاقم خاليلوزيتش أكثر من عدد عن اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان.

الضغط الجماهيري متواصل

يواصل الجمهور الضغط أكثر على الجامعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و»تويتر»، من أجل إقالة وحيد خاليلوزيتش ومن معه من تدريب الأسود، جراء تراجع أداء المنتخب بشكل مريب في مباراتي موريتانيا وبوروندي.

وعبرت الجماهير المغربية عن استيائها الشديد لعدم قدرة الناخب الوطني على تكوين منتخب منسجم، رغم توفره على أجود المحترفين الممارسين في الدوريات الأوربية، وتألقهم الملفت مع أنديتهم، الأمر الذي يفسر افتقاد الناخب الوطني لمنهجية واضحة في التكتيك ونظام اللعب، أو في القراءة الجيدة للمنافسين.

ورغم أن المنتخب الوطني حقق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا متصدرا للمجموعة الخامسة بـ 13 نقطة، وعدم تلقيه أي هدف، إلا أن ذلك لم يشف غليل الجماهير المغربية، التي باتت تطالب بالأداء والفرجة والانسجام بين جميع الخطوط، طالما أن المنتخب يتوفر على كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية للتألق وتقديم أفضل العروض.

أين اختفى اللاعبون المؤهلون؟

أثار أداء المنتخب الوطني في المباراتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المخاوف على مستقبل الأسود، خلال التصفيات الخاصة بنهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها في يونيو المقبل.

واستغرق وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، 17 شهرا على رأس الطاقم التقني، دون أن يستقر على التشكيلة الأساسية، التي يمكن من خلالها خوض تصفيات المونديال المقبل، بالنظر إلى كثرة التغييرات في اللاعبين والخطط، التي لعب بها في المباريات الرسمية والإعدادية منذ 2019.

وبعث منتخب السودان، منافس الأسود المقبل في تصفيات المونديال، إشارات قوية بهزمه جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، الشيء الذي يؤكد أنه لن يكون لقمة سائغة أمام المنتخب الوطني في محطة يونيو المقبلة.

ويواجه خليلوزيتش مشاكل في إيجاد التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها التصفيات المقبلة، وهو ما أكده الارتباك في اعتماد خطة لعب واضحة، في مباراة بوروندي الأخيرة، سيما أن لديه صعوبات في إيجاد لاعبين قادرين على حمل القميص في مراكز معينة، أبرزها قلب الدفاع، والأطراف الأمامية.

ويدفع هذا الارتباك إلى التساؤل، حول الكم الهائل من اللاعبين الذين جربهم خليلوزيتش في الفترة التي قضاها بالمنتخب، واللاعبين الذين تكبدت الجامعة مهمة تأهيلهم، ويتعلق الأمر بسامي مايي وزكريا لبيض وإدريس الصديقي وأسامة الإدريسي وأمين خماس، وغيرهم من اللاعبين الذين استبعدوا دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

الجمهور يطالب برأس حجي

مدربان لثلاثة حراس وجدل حول طبيب التغذية وأخطاء إدارية

يواصل وجود مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني، بالطاقم التقني للبوسني وحيد خليلوزيتش، إثارة الجمهور المغربي، الذي طالب باستبعاده بقوة في الآونة الأخيرة.

ودعا الجمهور المغربي إلى استبعاد حجي من طاقم المنتخب الوطني، بحكم أنه لا يقدم شيئا ملموسا، باستثناء تقديم قنينات الماء إلى اللاعبين في المباريات الرسمية، والاحتفال رفقتهم عند تسجيل أي هدف، ما يستدعي إعادة النظر في بقائه.

ولم تستوعب الجماهير المغربية سبب الإبقاء على حجي بطاقم الأسود، من قبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم التغييرات الواسعة التي شملت الطاقم التقني، بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رونار.

وطالب الجمهور المغربي برأس حجي خلال مباراتي موريتانيا وبوروندي الأخيرتين، سيما أن مستوى المنتخب المغربي لم يرق إلى تطلعاته، الشيء الذي دفعه إلى التساؤل عن الإضافة التي يقدمها اللاعب السابق للمنتخب إلى خليلوزيتش، الذي أثار بدوره استياءه.

ولم يكن حجي النقطة الوحيدة التي أثارها الجمهور المغربي في طاقم الأسود، بل تداول صور تبرز كثرة الأطر المحيطة بخليلوزيتش، والتي يصل عددها إلى 17، وعن الجدوى من صرف كل هذه الأموال، على الطاقم عوض صرفها على الممارسة.

ويتوفر المنتخب الوطني على مدربي حراس، من أجل إعداد ثلاثة حراس فقط، إضافة إلى معدين بدنيين ومساعدين، وثلاثة معالجين طبيعيين، ناهيك عن عدد كبير من المسؤولين مختصين في تحليل «الفيديو»، ومسؤول عن التغذية، سبق للمدرب أن طرده من مستودع ملابس المنتخب.

وما يثير الكثير من المخاوف، الطاقم الإداري للمنتخب المغربي، الذي تنقصه تجربة كبيرة، سيما أنه ارتكب بعض الأخطاء خلال مباراة بوروندي، ما دفع الحكم الرابع إلى توجيه انتقادات إليه أثناء محاولته إجراء تغيير في الجولة الثانية.

وإذا لم يسو الوضع، قد يتكبد المنتخب هزيمة قاسية بالقلم، خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها في يونيو المقبل، علما أن الطاقم ذاته كاد يكلف المنتخب المحلي الهزيمة أمام توغو في مباراته الأولى عن دور المجموعات، بسبب ملف رضى الجعدي.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن