“فيفا” يغرم الفتح 82 ألف دولار

لجنة النزاعات رفضت دفوعاته وطالبت بتسديد مصاريف تكوين لاعب كامروني

قضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الفتح الرياضي 82 ألف دولار (حوالي 77 مليون سنتيم)، لفائدة أكاديمية غلاكسي سبور الكامرونية، بسبب ملف جينيور كميني إيرمان، المعار حاليا إلى اتحاد تواركة.

وعلمت “الصباح”، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت برسالة من الاتحاد الدولي، تؤكد من خلالها ضرورة أداء الفتح الرياضي 82 ألف دولار إلى الأكاديمية الكامرونية، وهي مجموع مصاريف تكوينه، قبل انتقاله إلى الفريق الرباطي.

وفطن الفتح الرياضي متأخرا إلى تعرضه لعملية نصب، من قبل الأكاديمية المذكورة، بعد أن اتفق الطرفان في العقد الموقع بينهما، على تنازل الأخيرة عن مصاريف تكوين اللاعب، مقابل استفادتها من 15 في المائة، في حال انتقال اللاعب إلى فريق آخر، قبل أن يعمد مسؤولو الأكاديمية إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي، للمطالبة بمصاريف تكوين إيرمان.

ولم تأخذ لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي بالوثيقة التي قدمها الفتح الرياضي، والموقعة من قبل مدير أكاديمية غلاكسي سبور، ويؤكد من خلالها تنازله عن مصاريف التكوين.

ودفع قرار الاتحاد الدولي مسؤولي الفتح الرياضي، إلى التمسك بإلغاء البند المتعلق باستفادة الأكاديمية بـ 15 في المائة، في حال بيعه إلى فريقه آخر، سيما أن لجنة النزاعات اعتبرت التنازل عن مصاريف تكوين اللاعبين غير قانونية، ما يلغي جميع البنود المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين.

ولم يقدم إيرمان المطلوب منه منذ التحاقه بالفتح الرياضي، الشيء الذي دفع مسؤولي الفريق إلى إعارته لاتحاد تواركة، من أجل كسب التجربة في منافسات القسم الوطني الثاني.

ص. م