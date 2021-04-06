التحقيق في “انتحار” نادلة بتاونات

أمرت النيابة العامة بتاونات بتشريح جثة فتاة عمرها 32 سنة، عثر عليها عصر الأربعاء الماضي، معلقة بحبل مثبت في غصن شجرة بموقع يسمى «الشاطو» خلف دار الشباب الوحدة وسط المدينة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بناء على أوامر قضائية.

ويلف الغموض ظروف وفاة الضحية التي كانت تعمل نادلة بمقهى وسط المدينة، ما فتح فيه تحقيق من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، التي حضرت عناصرها إلى المكان لمعاينة الجثة وتصويرها وأنجزت محضرا بذلك قبل نقلها إلى فاس للتشريح. وأوضحت المصادر أن الضحية تتحدر من ضواحي الحسيمة وكانت تستقر بتاونات من مدة، ولم تكن تعاني مشاكل ظاهرة، قبل مفاجأة الجميع بانتحارها والعثور عليها، من قبل مواطن كان مارا بالموقع، قبل إخبار السلطات والمصالح الأمنية. وفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الفتاة انتحرت بسبب مشاكل نفسية ألمت بها، أو ضحية جريمة أعقبها افتعال الانتحار، فيما استمعت المصالح الأمنية لشهود عاينوا الجثة.

حميد الأبيض (فاس)