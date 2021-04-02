كوفيد- 19 … تمديد إجراءات الدعم للثمانية عقود برامج الموقعة

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، المجتمعة اليوم الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، عن تمديد إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة في يناير لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية المتأثرة بالأزمة الصحية، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر في أعقاب الإجتماع ال12 للجنة، أنه “نظرا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لكوفيد-19 على بعض الأنشطة الانتاجية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021”.

وأضاف المصدر أن الإجراءات همت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ،ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة، وكذلك قطاع الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية.

وسجل المصدر ذاته، أنه يتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وأشار البلاغ إلى أنه “بالاضافة إلى ذلك، وأخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى شركائنا الأروبيين الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا ، وذلك بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية”.

(و م ع)