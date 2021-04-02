أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح

“الحجر في رمضان”…”حرائق مفتعلة للنصب على التأمينات”… ”شركات أجنبية حولت 170 مليارا”…”لخصم: المومني لم يكن معي يوما بالمنتخب” …”تصفية بالرصاص بسبب الإرث”… حوار مع محمد الشويك، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بفاس بعنوان “الأحرار قطع مع السياسة العائلية”… “النصب على رجل أعمال بشركة وهمية”… ملف خاص بعنوان ”كورونا… انهيار القدرة الشرائية”… “جزائري يتقدم المرشحين لتدريب الرجاء”، وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد نهاية الأسبوع (السبت والأحد) من جريدة الصباح.