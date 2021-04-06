مباراة وداع سلامي

الإصابات تؤرق الرجاء أمام بيراميدز والمباراة غدا في الخامسة

يودع الرجاء الرياضي، غدا (الأحد)، مدربه جمال سلامي، حين يواجه الفريق الأخضر بيراميدز المصري، في الخامسة، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وأعلن سلامي رحيله عن الفريق قبل المباراة، إذ اعتبر مباراة بيراميدز الأخيرة له، بعد احتجاجات الجماهير وغضبهم بسبب الهزيمة في الديربي، أمام الوداد الرياضي، بهدفين لصفر، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

وارتأى سلامي ألا يغادر الرجاء في الأيام السابقة، من أجل فسح المجال أمام المكتب المسير، لإيجاد بديل، إذ حدد غدا (الأحد)، موعدا لرحيله، بعد إجراء مباراة بيراميدز، على أن يقود هشام أبوشروان مباراة الإياب، الأسبوع المقبل، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس «كاف».

ويجد سلامي، في آخر مباراة له رفقة الرجاء، مشاكل في اختيار تشكيلته الأساسية، بسبب كثرة الإصابات، التي نالت من لاعبيه خلال معسكر المنتخب المحلي الأخير.

ومن المقرر أن يغيب زكرياء الوردي وعمر بوطيب عن الفريق، بسبب الإصابة، إلى جانب الغموض الذي يلف مشاركة عبد الإله الحافظي ومحمود بنحليب للسبب نفسه، إذ سيخضعان لتقييم الطبيب قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويلعب الرجاء المباراة وهو متصدر لترتيب المجموعة، رفقة بيراميدز، بست نقاط، بعد فوزين في الجولتين الأولى والثانية، أمام نامونغو التنزاني بهدف لصفر، وبملعب نكانا الزامبي بهدفين لصفر.

وفي السياق نفسه، وصلت بعثة بيراميدز المصري للبيضاء، أول أمس (الخميس)، مكتملة الصفوف، لمواجهة الرجاء.

واستقبل مسؤولو الرجاء بعثة الفريق المصري، بالورود، وهو الأمر الذي استحسنه المصريون، ووعدوا بالمعاملة بالمثل في مباراة الإياب، الأسبوع المقبل.

ع. د