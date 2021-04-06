القبائل يستعد لبركان بوجدة

بنعلي يخوض أول تجربة إفريقية في مساره

يحل شبيبة القبائل الجزائري عبر طائرة خاصة بمطار وجدة أنجاد، اليوم (السبت)، ويجري حصة تدريبية مساء اليوم نفسه بالملعب البلدي ببركان، استعدادا لمباراة نهضة بركان غدا (الأحد)، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى ساي، بمساعدة أمادو نكوم والحاج عزيز كاي وسوو سانديكي حكما رابعا.

ويجرى نهضة بركان آخر حصة تدريبية بملعب السعيدية، اليوم (السبت)، بحضور مجموعة من المحبين، تشجيعا لهم للفوز بالمباراة .

وستكون المباراة فرصة لبيدرو بنعلي مدرب الفريق البركاني، ليخوض أول تجربة له على المستوى القاري.

وخاض شبيبة القبائل الجزائري آخر مباراة له أمام سريع غليزان في مباراة مؤجلة من الدوري المحلي، الثلاثاء الماضي، فاز فيها بهدف لصفر، وبهذه النتيجة يحتل المركز الخامس من البطولة الجزائرية.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)