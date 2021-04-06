هنيدي في مسلسل إذاعي

لجأ النجم الكوميدي محمد هنيدي إلى الدراما الإذاعية للحاق بالموسم الرمضاني الأكثر مشاهدة واستماعا على مدار السنة، إذ تعاقد على بطولة مسلسل بعنوان “حزام ناشف”، بمشاركة الفنانة منى عبد الغني التي ستقدم معه أغاني شعبية للمرة الأولى.

ويواصل هنيدي وصناع العمل تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي ليبث خلال رمضان، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فتضعهما الظروف في مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة.

استبعاد أنغام من “نسل الأغراب”

أصدر المخرج محمد سامي بيانا أثار من خلاله الجدل، إذ أعلن فيه استبعاد أنغام عن غناء جينيريك “نسل الأغراب”، بعد انتهائها من تسجيله، إضافة إلى رباعيات المسلسل، لعدم خروجها بالشكل المطلوب والذي يرغب فيه.

ورغم أنه تم الإعلان عن غناء أنغام لـ”جينيريك” مسلسل “نسل الأغراب” لأحمد السقا وأمير كرارة، بالإضافة إلى غناء رباعيات المسلسل، سرعان ما انتشر أن فنانا آخر سيحل مكانها ويقدم تتر المسلسل، دون الكشف عن الأسباب.