الحبس لمتهم بالفساد

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا بعد إعادة تكييف المتابعة من جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض متبوع بحمل، إلى جنحة الفساد.

ومثل المتهم أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، في إطار محاكمته عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكره رئيس الهيأة بالتهمة الموجهة له، فأنكرها وصرح أنه تعرف على المشتكية ببيت خالتها وربط معها علاقة غير شرعية ومارس معها الجنس بطريقة سطحية. ولما علم منها أنها كانت متزوجة، تطورت علاقتهما، إلى أن حملت، فشك في نسب الجنين إليه وقطع علاقته بها.

وشابت تصريحات المشتكية أثناء الاستماع إليها من قبل هيأة الحكم، عدة شكوك ولم تقتنع المحكمة بوجهة نظرها، بعد أن أكدت أن المتهم هو من افتض بكارتها وتسبب في حملها، وطالبت بإخضاعه للتحاليل الجينية.

وبخصوص زواجها قبل التعرف على المتهم، أجابت أنها فعلا كانت متزوجة من رجل مدة خمس سنوات، لكنه لم يتمكن من الدخول بها. وأكدت أنها خضعت لعملية جراحية نتج عنها افتضاض بكارتها. واعترفت أنها تعرفت على المتهم ومارست معه الجنس برضاها وأنه هو من تسبب في حملها، لأنها لم تعاشر أي رجل غيره.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)