مسرحيات أمام “الأشباح”!

فنيش: قرار الوزارة “عبثي” ويفتقد للخيال والمنطق

وجه عبد المجيد فنيش، المسرحي والإعلامي والباحث في الفنون التراثية، رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة، عبر فيها عن استيائه من مطالبة الوزارة الفرق المسرحية المستفيدة من الدعم الاستثنائي بتقديم عروض أعمالها، دون جمهور، واصفا قرارها بـ “العبثي”.

وأوضح فنيش، في اتصال مع “الصباح”، أنه بادر بتوجيه الرسالة إلى الوزارة لكي تتدارك القرار، وقال :”قناعتي أن القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن تقديم عروض مسرحية مستفيدة، مما سمي ب”الدعم الاستثنائي” أمام كراس فارغة، لا يستقيم مطلقا، ولو قلبناه من كل الجهات والواجهات، ف”المسرح شرطه الرئيسي الذي يصنع خصوصيته هو التواصل عن قرب”، مشيرا إلى أن من المقولات التي تدرس للمسرحيين أن “الشخص إذا شاهد المسرحية نفسها في عروض متعددة، فإنه يشعر بشيء لم يشعر به في عرض سابق، ومعناه أن الحضور في العرض المسرحي مكون رئيسي من مكونات الفرجة المسرحية، التي لا تستقيم في فضاء مغلق أو مفتوح، إلا بوجود متلق يتجاوز دوره باعتباره مشاهدا إلى فاعل في العمل المسرحي، بدليل أن كثيرا من الأعمال الدرامية تعتمد على الجمهور فاعلا ومحاورا فيها”.

واعترف فنيش بوجود شروط استثنائية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى الانفراج الذي ظهر في العديد من المرافق والخدمات، والحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما يضمن إمكانية وجود تجمعات في القطارات، والمساجد والأسواق والمقاهي والتظاهرات والندوات، وفق المعايير المعتمدة، سواء في العدد المحدد أو الإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث نفسه :”كان بإمكان الوزارة الوصية أن تعمل بعض الخيال بتقديم هذه العروض في قاعات محددة يحضرها الجمهور بنسبة مائوية من القدرة الاستيعابية لكل قاعة، والالتزام بشروط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، فمثلا قاعة مسرح محمد الخامس بالرباط، يصل عدد مقاعدها 1400 متفرج، فماذا يمثل 200 متفرج أو 300، إذا أخضعت للضوابط التي تطبق في مؤسسات أخرى؟”.

وذكر فنيش أن ما يجعل القرار عبثيا أنه طلب من الفرق المسرحية أن تقدم هذه العروض في عدة جهات بالمملكة، ففرقة مسرحية توجد في وزان، مثلا، ستتوجه بكامل أعضائها إلى مراكش أو الحسيمة، ما يكلفها من أعباء مالية وأخرى إدارية، مثل الحصول على تراخيص التنقل، علما أنها ستقدم عروضها دون جمهور، وتساءل المتحدث نفسه :” هل هناك منطق وإحساس بأن القرار مرتجل في كل بنياته وأهدافه؟”.

خ. ع