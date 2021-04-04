الدريسي تدخل عالم الإخراج

تخوض السيناريست مريم الدريسي، تجربة جديدة في مسارها الفني، إذ تشرف على إخراج فيلم قصير يحمل عنوان “وجهة نظر”، باشتراك مع المخرج لطفي الكردة.

ويشارك في الفيلم، بعض الممثلين، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء الجوهري، وعبد السلام بوحسيني، وأيوب أبو النصر، وأنس محسن.

وانشغل فريق العمل، قبل أيام، بتصوير مشاهد الفيلم القصير، قبل أن يدخل المراحل الأولى ليكون جاهزا للعرض، وهي التجربة التي تسعى الدريسي لأن تكون مميزة، سيما أنها الأولى في مسيرتها.

وفي سياق متصل، أشرفت الدريسي على كتابة سيناريو مجموعة من الأعمال، التي حظيت بنجاح كبير، كما تستعد لكتابة أعمال الأخرى.

ومن بين سيناريوهات الدريسي والتي اختيرت لتصويرها، سيناريو لفيلم تلفزيوني أشرف على إخراجه شوقي العوفير، لصالح القناة الثانية “دوزيم”، يحمل عنوان “سبع ليالي”.

ومن بين الممثلين المشاركين في الفيلم، الذي ستصور مشاهده في مراكش، سامية أقريو وأمين الناجي، وعبد الصمد مفتاح الخير ولطيفة أحرار ومليكة العمري وحسن بديدا. وتدور أحداث الفيلم، الذي ستعول عليه القناة من أجل رفع نسب مشاهدتها، حول موضوع الحب في زمن كورونا، إذ يحمل الكثير من المفاجآت يأمل فريق العمل أن يحظى بإعجاب المشاهدين.

إ.ر