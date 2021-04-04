تبسيط مساطر الضرائب بمكناس

أشرف محمد عبد اللطيف عراش، المدير الإقليمي للضرائب بمكناس أخيرا، على تنظيم ندوة تواصلية تروم تبسيط المساطر المتعلقة بالضريبة على الدخل بكل من مدن مكناس والحاجب وآزرو.، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس،

وتعبأت المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس لمواكبة المهنيين في خطواتهم المرتبطة ب»المساهمة المهنية الموحدة»، باعتبارها نظاما جبائيا جديدا حل محل نظام «الربح الجزافي» بمقتضى القانون المالي للسنة الحالية 2021.

وتجند موظفو المديرية، على امتداد الأسبوع الماضي، بالمدن المذكورة، لمواكبة المهنيين، ودعمهم ومنحهم كافة التسهيلات للانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنهم من التغطية الصحية عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية التي تشمل التغطية الصحية الإجبارية.

ولتسهيل هذه العملية، قامت المديرية بوضع اثنين من المؤطرين في كل محطة من المحطات الثلاث (مكناس،الحاجب وآزرو)، أوكلت لهم مهمة تأطير ومساعدة المواطنين المعنيين من أجل تعزيز وتسريع وتيرة المساهمة المهنية الموحدة.

وقال عبد اللطيف عراش، إن دخول الجانب الاجتماعي لهذا النظام الجبائي الجديد حيز التنفيذ، يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا، مضيفا، أن «المساهمة المهنية الموحدة» صدرت عن المهنيين أنفسهم، خلال المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت سنة 2019 بالصخيرات، والتي دعت توصياتها إلى تسهيل المساطر الجبائية بهدف تمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية، مبرزا أن «المساهمة المهنية الموحدة» تمكن من جهة، المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من تأدية ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل، وكذا الضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية، وستمكنهم من جهة أخرى، من ضمان تغطية صحية هم في حاجة ماسة إليها.

حميد بن التهامي(مكناس)