مداهمة مقهى للشيشة بمكناس

داهمت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة بمكناس، بتنسيق مع المنطقة الأمنية السابعة، حوالي الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الماضي مقهى لـ«الشيشة» بحي الزيتون بمكناس.

وحسب مصادر «الصباح»، أسفرت عملية المداهمة، التي نفذتها السلطات المحلية والأمنية بالمقهى المذكور، عن إيقاف سبعة أشخاص من الجنسين ضبطوا في حالة تلبس، وهم يدخنون «النرجيلة»، رغم قرار المنع، فضلا عن حجز 9 قنينات لتقديم «الشيشة» فضلا عن 19 رأسا تحتوي على تبغ «الشيشة» وكمية مهمة من مادة المعسل ومعدات أخرى تستعمل للغرض نفسه، لفائدة البحث والتحقيق.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عملية المداهمة، تمت إثر التوصل بإخبارية تؤكد الأنشطة المشبوهة للمقهى وتوافد الزبائن بعد الساعة الثامنة مساء رغم التدابير الاحترازية التي فرضتها الوضعية الوبائية، مضيفة أن مسير المقهى كان يقوم بالتمويه على المتطفلين والسلطات بالتظاهر بالإغلاق.

حميد بن التهامي (مكناس)