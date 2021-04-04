كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يقود هشام أبوشروان وعادل بكاري، الرجاء الرياضي، بعد مباراة بيراميدز المصري، بعد غد (الأحد)، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وسيلعب جمال سلامي آخر مباراة له مدربا للرجاء، أمام بيراميدز بالبيضاء، قبل أن يغادر منصبه، بعد ضغط من الجماهير، وإصراره على الرحيل.

الفتح الرياضي

عاد الليبي أنيس سالتو، لاعب الفتح الرياضي، إلى تداريب الفريق، بعد أن شارك في الحصة الإعدادية، التي خاضها، أمس (الخميس)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالمغرب الفاسي، بعد غد (الأحد)، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

وعلمت «الصباح»، أن سالتو وصل في وقت متأخر، من مساء أول أمس (الأربعاء)، عبر تونس، بعد تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا، بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

نهضة بركان

قرر نهضة بركان التوجه إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، تنقله من وجدة إلى تيزي وزو مباشرة الأسبوع المقبل، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، لتجاوز مشكلة التنقل بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

وعلمت «الصباح»، أن الفريق الجزائري يحل بدوره في طائرة خاصة، رغم الظروف المالية الصعبة التي يواجهها، بتدخل من السلطات المحلية.

مولودية وجدة

تعهد محمد هوار، رئيس مولودية وجدة، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل المباراة، التي يحل فيها الفريق ضيفا على يوسفية برشيد، غدا (السبت)، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة.

وتوجه المولودية أمس (الخميس) إلى برشيد عبر الحافلة، إذ ينتظر أن يخوض المباراة بجميع أساسييه، باستثناء كريم الهاني والحارس مهدي مفتاح، المصابين.

سريع وادي زم

يغيب المدافع المهدي مفضل، ولاعب الوسط سفيان الشراف، عن سريع وادي زم، الذي يواجه حسنية أكادير، اليوم (الجمعة)، بملعب «أدرار»، لحساب الدورة 10 من البطولة.

ويفتقد السريع مفضل بسبب الإصابة التي تعرض لها في ودية الدفاع الحسني الجديدي، ما يعني أنه سيغيب للمباراة الثانية على التوالي، بعد تخلفه السابق عن مواجهة المغرب الفاسي، بسبب الطرد.