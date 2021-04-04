26 تحويلا ماليا تسقط “كوميسير”مزيفا

ابتز المبحوث عنهم وحاول اختراق سد قضائي وحجز أصفاد و״لاكريموجين״ ومخدرات

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق أربعاء الغرب، التابعة لولاية أمن القنيطرة، على وكيل الملك، صباح أمس (الخميس)، نصابا محترفا كان ينتحل صفة عميد شرطة، وسقط أثناء محاولته اختراق سد قضائي بمدخل المدينة، فتبين أنه عراب “السمسرة” أمام المحاكم، وابتزاز المشتبه في ارتكابهم لجرائم مختلفة، وعثر بحوزته على 26 من وصولات التحويلات المالية.

وأوضح مصدر “الصباح” أن التحريات الأولية أظهرت أن النصاب من ذوي السوابق في جرائم النصب والاحتيال، وأثناء إجراء تفتيش على سيارته، عثر على عبوة غاز مسيل للدموع وأصفاد حديدية وكميات أخرى من المواد المخدرة، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية واستدعاء أصحاب التحويلات المالية للتأكد من سبب إرسالهم المبالغ المالية إليه.

وسقط الظنين مساء الاثنين الماضي لما كان متجها من القنيطرة نحو محكمة سوق أربعاء الغرب، وبالمدارة المتجهة نحو مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، ووضعت سيارته بالمحجز البلدي بسوق أربعاء الغرب، كما أخبرت عائلته بموضوع إيقافه.

وتبين أن التحويلات المالية مصدرها عائدات النصب على الراغبين في قضاء أغراضهم والحصول على وظائف وحل مشاكل معروضة أمام القضاء، وأمرت النيابة العامة،أول أمس (الأربعاء)، بتمديد الحراسة النظرية له بمقر الضابطة القضائية مدة ثلاثة أيام، من أجل تعميق البحث، واستدعاء كافة الضحايا وأصحاب التحويلات المالية بعدما تخلف بعضهم عن الحضور، إذ يتحدرون من مدن مختلفة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها “الصباح”، أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة هواتف ضبطت بحوزة الظنين، داخل سيارته،على المختبر التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، للحصول على معطيات مرتبطة بالنازلة، ومعرفة علاقاته. كما تبين أن الأصفاد مصدرها سبتة، وحصل عليها، في ظروف غامضة، قصد تهديد الضحايا بواسطتها أثناء انتحال الصفة الأمنية، وإخبارهم بوجود مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني، ما سهل عليه ابتزازهم في مبالغ مالية، مقابل الادعاء أنه بإمكانه التغاضي عن نشاطهم المحظور، وعدم تقديمهم إلى العدالة.

عبدالحليم لعريبي