“وطن ضائع” يتوج بتونس

توج الفيلم المغربي “وطن ضائع” للمخرج عثمان آيت باربانا بجائزة الأداء الرجالي ل”عبد الله بوسيك”، في المهرجان الإفريقي لفيلم “الموبايل”.

ويعتمد المهرجان الإفريقي لفيلم “الموبايل” على صيغة هاتف واحد، ودقيقة واحدة، وشريط واحد. وفاز بأهم جائزة في المهرجان “جائزة إفريقيا الكبرى” الفيلم السنغالي “أنا حرية” للمخرج مارسيل ضيوف الذي سيحصل على منحة قدرها 10 آلاف أورو، بينما توج فيلم “قناع وجه للبيع” للكينية نيها مانوج شاه بثلاث جوائز، من بينها جائزة “المخرجة الإفريقية” و”الموسيقى الأصلية” و”الأداء النسائي” التي منحت للممثلة أنيتا كافوشي.

وفاز ثلاثة تونسيين بجائزة أفضل إخراج التي نالها فيلم “ماء الحياة” لصهيب الدخلاوي، وجائزة الشريط الوثائقي التي منحت لفيلم “مقبرة المجهولين” لوليد فلاح، وجائزة أفضل سيناريو التي حصل عليها فيلم “مقسم” لحسام بن حمزة. أما جائزة الفيلم الفرنكوفوني، فقد فاز بها لوريدون كاباسيل عن شريطه “هذا كل ما لدي” من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأطلقت الهيأة المنظمة دعوة للترشح في 2020 قدم إثرها 497 مخرجا مبتدئا أفلامهم. وسبق حفل توزيع الجوائز عرض 51 فيلما، تم اختيارها للعرض.

خ.ع