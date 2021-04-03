الفاتحي يودعنا

توفي، الاثنين الماضي، بمراكش، الفنان التشكيلي المغربي مولاي إسماعيل العلوي الفاتحي عن سن يناهز 70عاما، إثر أزمة صحية ألمت به.

وقد ووري جثمان الراحل الثرى بعد عصر اليوم نفسه بمقبرة باب غمات بمدينة مراكش.

وبصم الراحل، الذي أطر أجيالا من الشباب بدار الشباب عرصة الحامض بالمدينة الحمراء، على مسار فني متميز، ويعتبر من رواد ومؤسسي الفن التشكيلي بالمغرب. وحسب أصدقاء الراحل فقد عرفت لوحاته الفنية التي نالت شهرة عالمية وتعرض بالعديد من الأروقة المزج بين الخط العربي والطبيعة والسريالية، إلى جانب أعمال لم يتم لحد الآن الاطلاع عليها، وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية التي بيعت إلى أجانب.

كما عرف عن الراحل بأنه لم يكن كثير الحضور بالمعارض بالمغرب والخارج، وتضمنت لوحاته الفنية المناظر الطبيعية وواقع المغرب، بشكل عام، ومراكش، بشكل خاص.

ع . م