الإنتر يسعى إلى التعاقد مع أمرابط

أبدى إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط ميدان فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأكد موقع “بيانيتا ميلان” أن النادي “اللومباردي” يرغب في ضم لاعب وسط جديد صاحب قدرات مميزة، خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وأضاف الموقع نفسه أن عملاق إيطاليا يهتم بانتداب سفيان أمرابط، لاعب “الفيولا”، بعد نهاية الموسم الجاري.

ويلعب الدولي المغربي، البالغ من العمر 24 عاما، منذ الصيف الماضي، لفيورنتينا قادما من هيلاس فيرونا.

تجدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط مولود في هولندا، ولعب مع أوتريخت وفينورد، ولعب أيضا لكلوب بروج البلجيكي. وفي موضع آخر، أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة إنتر ميلان تستعد لصرف الدفعة الأولى من صفقة ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد.

ن. ك