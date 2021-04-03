صلاح يثير الجدل بمصر

أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول، الجدل بمصر، بعد صورة خاصة التقطت له رفقة الفنانة نورا خليل، بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

واستغرب المتابعون كيف اقتحمت خليل معسكر المنتخب، وتمكنت من التقاط صورة مع صلاح، الذي كان في حصة في قاعة لبناء الأجسام مع بعض زملائه بالفندق نفسه. واختلف محبو لاعب ليفربول حول الصورة، التي نشرتها الفنانة المصرية على موقع التواصل «إنستغرام»، إذ منهم من اعتبرها عادية وأنها تدل على حب المصريين للاعبهم، وآخرون اعتبروها خرقا للبروتوكول الصحي، إذ لا يجوز أن يقابل الدولي المصري أي شخص في رحلته لمصر، باستثناء زملائه الذين خضعوا لفحوصات الكشف عن كورونا.

وانتشرت صور كثيرة في مواقع التواصل، أخيرا، لصلاح، وهو يحمل قميص منتخب مصر، بعدما راجت أخبار عن منع ليفربول للاعب من الالتحاق بمعسكر الفراعنة الأخير.