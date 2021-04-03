نقابة المالية بخريبكة تجدد هياكلها

احتضن المقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، منتصف الأسبوع الماضي، أشغال الجمع العام لتجديد مكتب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

وسجل الاجتماع حضور ممثلين عن مختلف المصالح الخارجية لوزارة المالية بإقليم خريبكة، التي تشمل إدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، بوادي زم وأبي الجعد وخريبكة.

وترأس الاجتماع المخصص لتجديد الهياكل الإقليمية للنقابة محمد دعيدعة، الكاتب العام لقطاع المالية بالاتحاد المغربي للشغل، الذي أثار، في مداخلته، أهم نقاط الملف المطلبي ونتائج الحوار القطاعي حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤكدا أهمية الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، باعتباره “أساس تدبير الموارد البشرية في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة الوصية”.

وتوقف الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عند الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع المالية، سواء تعلق الأمر بالتقاعد التكميلي، أو منصة الدعم المخصصة لتمدرس أبناء الموظفين، الذين وافتهم المنية، علاوة على المشاريع السكنية التي تعتزم المؤسسة إطلاقها لفائدة العاملين في القطاع، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الاجتماعية لضمان التدبير الشفاف وتجويد أداء مؤسسة الأعمال الاجتماعية بما يخدم المنتسبين إلى القطاع.

وفي سياق متصل، تحدث دعيدعة عن ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لديمومة الخدمات، مؤكدا أهمية التجاوب مع المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى الوزارة الوصية، خاصة ما يتعلق بمساهمة المديريات المركزية بالإدارة العامة للجمارك والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، مع التذكير بضرورة احترام كل المقتضيات القانونية لتأمين المداخيل والموارد المالية لتيسير وتدبير مختلف الخدمات التي تشمل أكثر من عشرين خدمة، تتوزع بين النقل والتغطية الصحية والتمدرس ودعم الأسر وغيرها من التدابير الاجتماعية.

وقال الكاتب العام، أمام العاملين بقطاع المالية بإقليم خريبكة، إن المطالب التي ترفعها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مشروعة وعادلة، خاصة ما يتعلق بإدماج الموظفين حاملي الدبلومات والشهادات العليا في سلالم الأجور المماثلة، وإدماج الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن الإشارة، وإصلاح منظومة العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية.

واختتم اللقاء التنظيمي بانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة، بتشكيلة تضم 13 عضوا، يمثلون مختلف المصالح التابعة لقطاع المالية، ووقع الاختيار على محمد الماحي كاتبا إقليميا، وعلى نوابه والأمين والمستشارين بالمكتب.

حكيم لعبايد (خريبكة)