مغربية الصحراء بلغة السلاح الأمريكي

مناورات «الأسد الإفريقي 2021» بين طانطان والمحبس والداخلة بـ 8 آلاف جندي

لم تكن الإدارة الأمريكية في حاجة إلى مرسوم جديد لتأكيد اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، مادام تكريس موقف البيت الأبيض سيأتي من أرض الميدان، بإعطاء الضوء الأخضر لإجراء مناورات “الأسد الإفريقي 2021″، يونيو المقبل، بين طانطان والمحبس والداخلة.

وانتهى اجتماع بمقر قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير، بين ضباط من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بوضع آخر التصورات والتحضيرات لمناورات “الأسد الإفريقي 2021” التي ستنظم في يونيو المقبل بمشاركة 8 آلاف عسكري من عدة دول.

وقبل ذلك كشف الجنرال أندرو روهلينغ، نائب قائد الجيش الأمريكي بأوربا وإفريقيا، أن التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 21” سيمثل “فرصة كبرى لتعزيز واحدة من أعرق العلاقات الإستراتيجية والتي تجمع الولايات المتحدة والمغرب”، وقال خلال مؤتمر صحفي “بينما نستعد للاحتفال بالذكرى المائوية الثانية لافتتاح المفوضية الأمريكية في طنجة، فإن هذا التمرين يعزز العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، الشريك الأكبر للولايات المتحدة”.

وينتظر أن يتم تنظيم تمرين “الأسد الأفريقي 21″، وهو أحد أكبر المناورات العسكرية في إفريقيا، في يونيو المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من الولايات المتحدة والمغرب وعدة دول من إفريقيا وأوربا، وبرنامج عمليات يهم مجالات متعددة، بما في ذلك تمرين بحري، وآخر جوي، وكذا تمرين للرد على تهديد كيميائي-بيولوجي إلى جانب أنشطة ذات طابع إنساني.

وتكتسي مناورات هذه السنة، صبغة خاصة لأنها تعزز، على وجه الخصوص، اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، لأنها ستنظم في طانطان والمحبس والداخلة، وستشهد مشاركة آلاف الجنود من المغرب والولايات المتحدة وتونس والسنغال وغانا ودول شريكة أخرى، أكبر مناورة عسكرية مشتركة في إفريقيا، كما سيزداد عدد المشاركين فيها من 5 آلاف جندي إلى 8 آلاف .

وأكدت مصادر من محيط الساكن الجديد للبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ستبقي على مرسوم سيادة المغرب على صحرائه، بعدما سبق لواشنطن اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي يكرس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مرجحة إضافة شروط سيتم الكشف عنها عند مناقشة المقترح المغربي في مجلس الأمن.

وسجلت المصادر ذاتها أن منطق الاستمرارية سيطبع الموقف الأمريكي في ملف الصحراء، وهو ما ينتظر أن تكشف عنه “ليندا توماس غرينفيلد” السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن في أولى الجلسات المخصصة للصحراء، انسجاما مع تصريحات دبلوماسيين أمريكيين، رجحوا الإبقاء على الموقف تماما كما تضمنه مرسوم ترامب، بالنظر إلى العلاقات المغربية الأمريكية الممتدة عبر الزمن منذ 1777، سواء مع الديمقراطيين أوالجمهوريين.

ياسين قطيب