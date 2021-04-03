الداكي يطوي ملف الوشاية بالقضاة

ضباط الفرقة الوطنية انتقلوا لسجن العرجات بعد بعث نزيل شكاية ضد نائب الوكيل العام وموظف

طوى الحسن الداكي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا، قبل تعيينه رئيسا للنيابة العامة، ملف وشاية زعزعت الدائرة القضائية، بعدما بعث نزيل بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، بشكاية لمحكمة النقض، أكد فيها أن أحد نواب الوكيل العام، يقود شبكة منظمة تتعاطى ل»السمسرة» في القضايا المعروضة على المحاكم.

وأوضح مصدر موثوق منه أن الوكيل العام كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، بالبحث في الملف ما يزيد عن ستة أشهر، فظلت تتعقب خطوط القضية، وبعدما تبين لها عدم وجود ما يفيد مزاعم صاحب الرسالة انتقل فريق من ضباط الفرقة الوطنية إلى زنزانة النزيل بالمركب السجني العرجات، وأثناء استفساره عن الملفات التي تدخل فيها النائب عجز صاحب الرسالة عن تحديد نوعيتهاوأرقامها وقيمة المبالغ التي زعم تسلمها.

وأمر الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية بتعميق البحث في النازلة، بعدما اتهم النزيل ذاته موظفا دون أن يحدد طبيعة عمله، بأنه يشتغل لفائدة النائب في «السمسرة»، وانتقل ضباط البحث إلى محاكم تابعة للدائرة القضائية بالعاصمة، فاكتشفوا أن النزيل له عداوة مع الموظف في أزيد من 20 ملفا معروضا على القضاء، وأن النائب سبق أن أشرف على أحد ملفاته وأمر بإيداع النزيل رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية أمن الرباط، في ملف يتعلق بقضية تزوير واستعماله في وثائق إدارية ومحررات عرفية ومحاولة السطو على عقارات الأجانب والنصب في موضوع المسطرة عدد 793/ج ج/ش ق، وأن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة هو من أودع صاحب الرسالة الاعتقال الاحتياطي.

وأثناء مواجهة النزيل من قبل ضباط الفرقة الوطنية لما يزيد عن عشر ساعات داخل زنزانته، وتبينت سرقته السنة الماضية 11 مفتاحا من زنزانة استئنافية الرباط،وطالبوا منه مدهم بدليل الرشوة التي يتسلمها النائب الذي التحق حديثا مستشار بمحكمة الاستئناف، عجز عن تقديم ذلك، ومن خلال استجماع المعطيات التي اشتغلت عليها الفرقة الوطنية أزيد من نصف سنة، أظهر التحقيق أن النزيل أراد تصفية حسابات مع القاضي وخصمه، ويشتبه أن محاميا هو من حرر له الشكاية.

وبعدما اقتنع الوكيل العام للملك بأن المشتكي لا دليل له، وأن نائبه هو من أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية تطبيقا للقانون، وأنه أراد تصفية حسابات مع خصمه الموظف، وأقحم المسؤول القضائي للنيل منه، رغم أن صدور إنابة عن الوكيل العام للملك بأكادير تؤكد وجود تزوير عقد من قبل النزيل، حفظ الداكي المسطرة.

عبدالحليم لعريبي