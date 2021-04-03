الحبــس لمتهمــين بالتـزويــر 

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا رجلا وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على سبعة متهمين آخرين ب6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعة الأول بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، والإدلاء ببيانات أمام العدول للباقين، يعلمون أنها غير صحيحة.

وتقدمت عائلة هالك بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، أكدوا فيها أنهم فوجئوا أثناء الشروع في تحفيظ بقعتين أرضيتين، مساحتهما هكتاران، بالمتهم يتعرض لإجراءات التحفيظ، مستندا على ملكية مطعون في حجيتها.

واعترف المتهم، بأنه هو من أنجز الوثيقة المطعون فيها، بناء على حيازة واستغلال البقعتين محل النزاع من قبل والده، أكثر من عشر سنوات، مضيفا أنه لجأ إلى شهود من المنطقة، وشهدوا أمام العدول بذلك.

واستمع للشهود المتهمين، فأكدوا جميعا أنهم أدلوا بشهادتهم، التي تتعلق بالحيازة من أجل الاستغلال وليس لأمر آخر. وأن العدول لم يخبروهم بمضمون الشهادة، التي حورت لفائدة المتهم.

أ . ذ (الجديدة)