تأجيل محاكمة هاتك عرض طفل

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في قضية تتعلق بجناية هتك عرض طفل قاصر بالعنف، إلى 20 أبريل الجاري لإعداد الدفاع.

وأوقفت الضابطة القضائية المتهم وهو من ذوي السوابق، عقب توصلها بشكاية من والد الضحية، الذي أفاد فيها، أن المتهم ترصد لابنه حين عودته من مؤسسته التعليمية، وأمسك من قفاه وجره نحو الغابة المجاورة للسوق الأسبوعي محاولا الاعتداء عليه. وتدخل رجلان يعرفانه، لتخليصه من بين يديه. وأوضح الأب أن المتهم كان يسعى إلى الانتقام منه عبر ابنه، بعدما تقدمت زوجته بشكاية ضده، بسبب الاعتداء عليها بالضرب والجرح، وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا.

واستمعت الضابطة للطفل البالغ من العمر 14 سنة، فأدلى بالتصريحات ذاتها. وأضاف أنه بدأ يصرخ طالبا النجدة، فهب رجلان نحوه، فاضطر المتهم لإخلاء سبيله ولاذ بالفرار.

وفي المقابل نفى المتهم كل ما ورد في شكاية المشتكي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، وأنه يريد الزج به في السجن من جديد، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)